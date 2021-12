Présidentielle 2022 : plusieurs élus de Lyon appellent à une union de la gauche

Avec ce long manifeste, les décideurs demandent à tous les candidats de gauche de s'unir en vue de l'élection présidentielle dont le premier tour est dans quatre mois.

Ils craignent qu'en l'état actuel, la gauche n'ait aucune chance de l'emporter "face au techno libéralisme d'Emmanuel Macron". "Il est plus que temps d’amorcer une dynamique qui porte l’écologie et la justice sociale au second tour de l’élection présidentielle, avec une candidate ou un candidat communs", poursuivent-ils en soumettant donc leur voeu de primaire ouverte.

De grandes figures politiques se sont engagées dans cette tribune, à l'image de Martine Aubry ou de Carole Delga, présidente de la Rédion Occitanie.

A Lyon, on peut noter la présence de Fabienne Grébert parmi les signataires. La cheffe écologiste de l'opposition au conseil d'Auvergne-Rhône-Alpes fait pourtant partie de la famille politique de Yannick Jadot (EELV) qui a publiquement fait savoir qu'il ne souhaitait pas participer à une primaire. "Oui, j'ai signé parce que nos électeurs sont dépités à l'idée d'avoir comme seul choix au 2e tour entre la droite et l'extrême droite. L'heure est grave. Prenons nos responsabilités avant que la gauche fasse figure de figurante dans la politique française", a-t-elle commenté. L'élue écologiste mais non encartée chez EELV se retrouve donc dans cet appel aux côtés du maire socialiste de Bourg-en-Bresse, conseiller régional d'opposition, Jean-François Debat.

Naturellement, le maire de Villeurbanne et soutien de la première heure d'Anne Hidalgo (PS), Cédric Van Styvendael, s'est lui aussi engagé, tout comme neuf de ses conseillers municipaux et adjoints. Christiane Constant, première secrétaire fédéral du PS du Rhône, est signataire.

Enfin, Laurence Boffet (Métropole de Lyon, dvg), Gilbert-Luc Devinaz (sénateur du Rhône, PS), Sandrine Runel (adjointe au maire de Lyon, PS), Malika Bonnot (adjointe à la maire du 9e arrondissement), Michèle Edery (conseillère métropolitaine), Anne Reveyrand (conseillère métropolitaine), Jean-Michel Longueval (vice-président de la Métropole, ancien maire de Bron) et Joëlle Séchaud (conseillère métropolitaine) font aussi partie de la liste.