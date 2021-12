L'ancien maire de Villeurbanne Jean-Paul Bret répond aux critiques sur sa gestion des finances

Ce qui permettait à la ville de figurer plusieurs fois dans les classements des mieux gérées de France. Dans le même temps, l'opposition au maire socialiste se plaignait de le voir freiner des quatre fers sur des investissements d'envergure pour réveiller Villeurbanne la belle endormie.

Désormais retiré de la vie publique après avoir passé la main à Cédric Van Styvendael depuis un an et demi, Jean-Paul Bret a peu goûté qu'on lui ressorte ces mêmes critiques. Surtout qu'elles venaient de l'actuel adjoint aux Finances de la Ville, Jonathan Bocquet. Dans le Progrès, ce dernier évoquait "les années de sobriété, de mesure et peut-être d'une humilité malheureuse" sous Jean-Paul Bret, dont il a également été l'adjoint.

L'ancien édile socialiste s'emporte donc sur Facebook : "La gestion de la ville de Villeurbanne a été, durant cette période, largement distinguée et reconnue comme exemplaire : classements divers, articles dans la presse nationale et spécialisée etc. Les raisons de ce classement tenaient non seulement au faible niveau de la dette et à l’importance de l’autofinancement mais aussi au niveau élevé de l’investissement. Nous pouvons donc dire que nous avons ainsi conjugué rigueur et ambition et largement conduit la transformation de la ville. Ces investissements se sont également accompagnés de la modernisation et du développement des services au public. Je pense par exemple à la mise en place du périscolaire, essentiel aujourd’hui. Les Villeurbannaises et les Villeurbannais l’ont bien compris, nous accordant et nous renouvelant leur confiance — ce qui a permis d’ailleurs à Jonathan Bocquet d’être élu pour la première fois sur la liste que je conduisais !"

Jean-Paul Bret émet également quelques critiques sur l'actuel travail de son successeur : "Je m’interroge néanmoins sur le nombre élevé de postes prévus en 2022. 122 : il s’agit d’un chiffre considérable, qui ne témoigne pas seulement d’un effort de service public à la population mais qui représentera forcément de lourdes charges pour les budgets à venir. L’équipe municipale actuelle ne pourra pas uniquement compter sur les bons paramètres financiers que nous avons laissés et sur le recours à l’emprunt : à ce rythme, la note pèsera pour la population."

Et de glisser un dernier tacle en direction de son ex-adjoint : "Il est difficile de croire qu’avec Jonathan Bocquet, Villeurbanne passera de l’ombre à la lumière. Je l’invite à faire preuve de davantage de discernement et de mémoire et pourquoi pas… à plus d’humilité !"