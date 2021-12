La visite surprise d’Eric Zemmour auprès d'élus et décideurs de Lyon s’est finalement tenue ce mardi

C’est finalement ce mardi, toujours sans prévenir la presse, que le candidat d’extrême-droite à la présidentielle 2022 s’est rendu dans le Rhône en avion comme l'a révélé Lyon People.

Il devait initialement déjeuner avec des chefs d’entreprise et des personnalités influentes à la brasserie Georges. Mais là encore, pour des raisons de sécurité suite à une fuite d’informations et un risque de manifestation, la rencontre s’est déroulée dans un établissement en dehors de l’agglomération lyonnaise, à Solaize. Avec l’objectif bien sûr de convaincre les décideurs pour en faire des mécènes et des soutiens de premier plan entre Rhône et Saône. Agnès Marion, ancienne candidate du Rassemblement National aux municipales 2020 à Lyon, était chargée de mobiliser des femmes autour d'Eric Zemmour.

L’argent nerf de la guerre. Mais sans parrainage, pas de guerre.

Dans l’après-midi, Éric Zemmour a donc vu quelques élus de la région. Son représentant en Auvergne-Rhône-Alpes, le maire de Charvieu-Chavagneux (Isère) Gérard Dezempte était bien sûr présent, mais aussi le maire de Jullié dans le Beaujolais, Jérémy Thien. Olivier Delucenay, ancien pilier de la Manif pour Tous à Lyon, était également de la partie.

L'ancien polémiste a enfin rendu visite à un producteur du Pays de l'Ozon. "Les terroirs français et la culture française sont indissociables", a-t-il commenté sur les réseaux sociaux.

Heureux d'arriver dans le Rhône. Cap sur le Dauphiné ! pic.twitter.com/P7a4VEss8Y — Eric Zemmour (@ZemmourEric) December 21, 2021