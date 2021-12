Le maire de Lyon Grégory Doucet testé positif au Covid-19

Grégory Doucet a annoncé ce mercredi après-midi avoir été testé positif au Covid-19, "bien que vacciné et malgré un respect scrupuleux des gestes barrières".

Le maire écologiste de Lyon devra donc s'isoler pour dix jours et a indiqué "poursuivre ses activités à distance".

"Le virus circule de manière importante. Je sais la lassitude suite à ces mois de restrictions. Mais aujourd’hui plus que jamais, continuons de rester prudents et de respecter les règles de santé publique en vigueur pour le bien de toutes et tous", a-t-il conclu dans un message publié sur Facebook.

Parmi les récents déplacements de Grégory Doucet, l'élu EELV s'était rendu ce mardi matin dans l'ancien commissariat du 7e arrondissement transformé en site d'hébergement prioritaire pour les familles et enfants à la rue. Lundi après-midi, il recevait à l'Hôtel de Ville de jeunes licenciés du club de Lyon-La Duchère pour leur expliquer le rôle et le travail d'un maire. Week-end chargé également avec une déambulation samedi pour l'opération de piétonnisation La Voie est Libre et dimanche sa présence au stade Balmont pour le match de Coupe de France Duchère-ASSE.