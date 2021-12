Téléphérique Lyon-Francheville : le Sytral bascule les 5 réunions publiques en visioconférence

Comme l’a repéré Lyon Capitale ce mercredi, le Sytral a décidé de basculer les 5 évènements en visioconférence "compte tenu de la situation sanitaire" mais aussi "pour permettre au plus grand nombre de personnes de participer".

Les 5 réunions sont les suivantes (en visio donc) :

- Sainte-Foy-lès-Lyon : 11 janvier (19h30)

- Francheville : 18 janvier (18h30)

- La Mulatière : 27 janvier (18h30)

- Lyon 2e : 2 février (18h30)

- Lyon 7e : 7 février (18h30)

Le dossier étant explosif, cela arrange probablement certains élus de la Métropole de Lyon de ne pas avoir à se confronter frontalement à des dizaines d’habitants et d’élus farouchement opposés à l’installation d’une ligne de téléphérique entre Lyon et Francheville.

Le 28 novembre dernier, deux référendums organisés par les mairies de Sainte-Foy-lès-Lyon et la Mulatière avaient recueilli respectivement 96% et 94% de votes "contre" le projet porté par Bruno Bernard et sa majorité écologiste.

Il n'y aura donc pas de vraie prise de température avec la population avant que le Sytral ne tranche au printemps sur la poursuite ou non du transport par câble tant décrié.