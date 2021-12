Le message de Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, pour Noël

Car Grégory Doucet n'avait pas souhaité "Joyeux Noël" aux habitants, préférant le plus inclusif "Joyeuses fêtes de fin d'année".

On ne sait pas encore si l'élu écologiste changera son fusil d'épaule cette année, lui qui devra s'isoler les 24 et 25 décembre après avoir contracté le Covid-19.

Par contre, son pendant à la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, lui ne s'embarrasse pas avec les précautions d'usage : "Belles fêtes de Noël et de fin d'année à toutes et à tous. Une pensée aux professionnels et bénévoles de la santé, sécurité, transports, mobilisés en ces jours de festivités, pour garantir la continuité de nos services publics et de la solidarité pour les plus précaires", écrit ainsi le dirigeant EELV sur Twitter ce jeudi matin.

Un poil en avance. Et avec même un émoji "sapin de Noël" ! A se demander si le compte de Bruno Bernard n'a pas été piraté...

A moins qu'il n'officialise son indifférence totale à certains combats privilégiés de Grégory Doucet. Pour rappel, il expliquait récemment continuer à consommer du foie gras, et même à le préférer poêlé.