L’impressionnant contrôle routier de la gendarmerie du Rhône au lendemain de Noël

Le dimanche 26 décembre, lendemain de Noël, la brigade motorisée de Brignais s’est installée au bord l'A450 à Saint-Genis-Laval, dans le Rhône.

Les militaires ont sorti les jumelles pour procéder à un contrôle de vitesse. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils "n’étaient pas là pour offrir des cadeaux" (selon leurs propres mots).

Ainsi, à 16h30, ils ont contrôlé une première voiture. La BMW Série 1 a été flashée à 179 km/h sur une route limitée à 90 km/h.

Une vingtaine de minutes plus tard, c’est au tour d’une Jaguar XF de se faire prendre au piège en roulant à 144 km/h. Et triple peine pour le conducteur : la voiture n’était pas assurée et transportait 6 personnes contre les 5 autorisées.

Et enfin, à 17h10, c’est le jackpot pour les gendarmes. Une Renault Megane RS a été contrôlée à 198 km/h sur cette même route limitée à 90 km/h.

Naturellement, les permis des trois conducteurs ont été confisqués, tout comme leur véhicule. Tous devront s’expliquer devant la justice à une date encore inconnue.

"Sur la route, on circule au milieu d'autres usagers, même les plus vulnérables comme les deux-roues ou les piétons. La vitesse, c’est grisant... Mais sur un circuit… Sur la route, parce que l’on n’est ni seul ni dans un environnement sécurisé, c’est surtout dangereux", ont conclu les hommes en bleu dans un post Facebook écrit pour témoigner de la belle prise.