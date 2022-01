Lyon : chiffres à l’appui, le député Hubert Julien-Laferrière plaide pour la légalisation du cannabis

Ce jeudi soir, l’Assemblée nationale doit examiner une proposition de loi visant à légaliser, de manière encadrée par l’État, la production, la vente et la consommation de cannabis. Parmi les cosignataires du texte, le député du Rhône Hubert Julien-Laferrière.

Dans un communiqué, ce dernier affirme que "la légalisation est devenue inéluctable". L’élu écologiste estime que "la France est en effet le pays d’Europe qui mène la politique la plus répressive contre le cannabis. Pourtant les français restent de très loin les plus gros consommateurs du Vieux Continent, avec près de 45% de consommateurs occasionnels. Parallèlement, le trafic de drogue ne cesse d’augmenter, engendrant son lot de nuisances pour les habitants, tout particulièrement des quartiers populaires. La politique actuelle du tout-répressif est donc un échec total, tant sur le plan sanitaire que sécuritaire".

La réponse d’Hubert Julien-Laferrière à la problématique se composerait en trois points : "la légalisation, mais aussi la prévention et la sécurité. Tout en asséchant les trafics, elle permettrait de libérer du temps de travail utile à nos forces de l’ordre, mais également de mieux contrôler la qualité et la dangerosité du produit et de réduire, par la même occasion, les risques pour les consommateurs".

L’ancien maire du 9e arrondissement de Lyon souligne que "dans aucun des pays ayant légalisé, ou a minima dépénalisé, la consommation de cannabis n’a fait machine arrière. L’Uruguay, depuis 2013, et le Canada, depuis 2018, ont légalisé avec succès le cannabis récréatif et l’Allemagne s’apprête à en faire de même. Au Portugal, où je me suis rendu avec mes collègues en mai 2021 afin de rencontrer les acteurs locaux qui œuvrent en matière de politique de santé publique, toutes les drogues sont décriminalisées depuis plus de vingt ans en-deçà d’une certaine quantité. Les résultats y sont excellents tant en matière sanitaire que sécuritaire".

Reste que le gouvernement français refuse aujourd’hui catégoriquement d’alléger les peines encourues par les consommateurs ou les trafiquants. Le président Emmanuel Macron et son ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin prennent même le chemin inverse de leurs voisins européens en annonçant encore cette semaine "le renforcement la pression sur les consommateurs de drogue", avec des chiffres brandis tel un trophée : "130 000 amendes forfaitaires délictuelles dressées depuis septembre 2020" selon le chef de l’Etat.

Dans le même temps, on apprenait en septembre que 44,8% des Français de 15-64 ans avaient déjà fumé un joint de cannabis, soit environ 18 millions de personnes. Un record en Europe d’après l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT). Autre donnée inquiétante, et qui n’a pas vraiment évoluée malgré la politique tout répressive de la police : 2% des Français de 15-64 ans fument quotidiennement du cannabis, soit environ un million de consommateurs. Un vivier qui ne se semble pas atteint par les mesures du premier flic de France.