Allée Franck Labois : "Je voulais que la Ville de Lyon soit toujours à côté de lui"

Deux ans jour pour jour après le décès de Franck Labois, un nouvel hommage a été mené ce jeudi midi dans le 8e arrondissement de Lyon. Une cérémonie pour officialiser la décision du conseil municipal de Lyon qui avait choisi de renommer le nom d'une allée par le patronyme de l'agent volontairement renversé et tué à Bron.

Le chemin, entre les rues Bataille et Président Kruger, est bordé d'un côté par les locaux de la Sûreté Départementale, de l'autre par un parc où les employés des environs se retrouvent pour déjeuner.

En cette journée froide, l'espace vert était rempli de personnes qui étaient déjà venues pour la cérémonie nationale dans la cour de la Préfecture du Rhône, quelques jours après les faits en 2020, avec une entrée déchirante du cercueil transportant le corps de l'agent. Il y a un peu plus de deux ans, déjà, les proches et collègues de Franck Labois étaient présents pour un adieu au fonctionnaire fauché à 45 ans.

A l’époque Christophe Castaner avait narré la terrible scène qui s'est déroulée à Bron cette nuit-là.

Cette fois c’est le préfet du Rhône Pascal Mailhos qui a de nouveau raconté le drame, "alors qu’il est presque 2h du matin, et comme toujours le GAO est sur le pont. Après un signalement, le fourgon blanc surgit de la nuit. Bloqué, cerné, il parvient malheureusement à se frayer un passage. Et malheureusement Franck Labois est sur sa route. Le fourgon ne s’arrête pas et se dévie pas. Il commet l’abominable. Deux jours plus tard Franck Labois décède. Deux ans plus tard notre, notre sentiment est une incompressible tristesse remplie encore d'indignation. Nous avons porté le deuil, nous n’avons pas oublié", a témoigné le représentant de l’Etat devant les autorités de la Ville.

Parmi eux, on retrouvait aussi le procureur de la République Nicolas Jacquet, le DDSP du Rhône Nelson Bouard ou encore le colonel Serge Delaigue, directeur du SDMIS. Le patron des sapeurs-pompiers qui ira porter secours à une commissaire lyonnaise tombée dans les pommes durant la cérémonie.

"Une allée pour nous guider vers une société douce, un espace apaisé"

Côté politique, le sénateur Etienne Blanc, et les maires de Bron ou Lyon se tenaient droits et silencieux devant un large drapeau français accroché au bâtiment de la police lyonnaise. Grégory Doucet, pour qui Franck Labois "manque à la ville, à ses collègue et au pays tout entier".

L'élu écologiste rapellera que le policier est décédé "en essayant de nous protéger. Son sacrifice est fort de symbole. Je voulais que la Ville de Lyon soit toujours à côté de lui. C'est une allée pour nous guider vers une société douce, un espace apaisé".

Une plaque au nom de "l'allée Franck Labois" a enfin été dévoilée, sans aucun applaudissement. Le rectangle métallique trône désormais dans le chemin, à la vue de tous et tout particulièrement les policiers dont les locaux sont à quelques mètres. Une Marseillaise est venue conclure la séquence en hommage au dernier policier tué dans le cadre de ses fonctions dans l'agglomération lyonnaise.

