Lyon : une allée Franck Labois et une place Hevrin Khalaf votées par le conseil municipal 

L'allée des locaux de la sureté départementale, située dans le 8e arrondissement de Lyon, portera le nom du capitaine Franck Labois. Pour rappel, ce policier était décédé dans l'exercice de ses fonctions en janvier 2020. "J'ai pu me rendre compte de l'émotion très forte suscitée par ce drame dans tous les rangs de la police lors de la cérémonie en son honneur célébrée en début d'année à l'Hôtel de police de Montluc. Il est tout à fait juste et légitime que la Ville de Lyon s'associe à la douleur de cette perte et fasse vivre la mémoire de ce policier", a déclaré Mohamed Chihi, adjoint au maire de Lyon en charge de la Sûreté, de la Sécurité et de la Tranquillité.

L'allée des locaux de la sureté départementale portera le nom du Capitaine Franck Labois, policier du Groupe d'appui opérationnel, mort dans ses fonctions le 13 janvier 2020.



Admiré par tous ses collègues pour son exemplarité, nous lui rendons aujourd'hui hommage. #CMLyon — Mohamed Chihi (@Mohamed__Chihi) July 8, 2021

Du côté de la Guillotière, le conseil municipal a approuvé la dénomination de la place Hevrin Khalaf, militante féministe kurde assassinée, vers l'ancien garage Citroën. "Hommage à cette figure emblématique du camp de la paix dans un pays en guerre. Syrienne, kurde et féministe, assassinée à 35 ans", a déclaré la maire du 7e arrondissement de Lyon, Fanny Dubot.

Suite à cette annonce, l'élue d'opposition Béatrice de Montille, en a profité pour revenir sur les questions liées à la sécurité dans le quartier, ce qui n'a pas plu au maire de Lyon : "En matière d'indécence du décalage, je regrette avec beaucoup de tristesse qu'à l'heure où nous sommes sur le point de prendre une décision pour honorer une grande figure féministe syrienne, une combattante des droits humains, nous soyons amenés à de la politique politicienne", lui a répondu Grégory Doucet.