Lyon : par vengeance, il harcèle son ex compagne avec 2 200 appels

Ce jeudi, un homme âgé de 56 ans a été conduit devant le tribunal correctionnel de Lyon.

Ce quinquagénaire, animé par un esprit de vengeance a fait subir pendant plusieurs mois, un harcèlement constant à son ex compagne, ses filles et son gendre.

Après avoir été évincé par sa conjointe, le Lyonnais a commencé à la harceler par téléphone.

Les enquêteurs auraient recensé 2 208 appels téléphoniques en six mois, ce qui représente une dizaine par jour, émis de sept appareils différents, relate le Progrès. L’homme visiblement rancunier aurait aussi usurpé l’identité de son ex afin de bloquer sa carte bancaire.

Le mis en cause s’en est également pris à ses filles, qui expliqueront au tribunal "avoir eu leurs cartes bancaires et carte SIM bloquées plus de 13 fois". Le quinquagénaire avait également téléphoné au patron et aux clients de l’une d’entre elles pour la dénigrer.

La mère a tant bien que mal essayé de changer de téléphone portable, mais l'homme est parvenu à trouver son nouveau numéro. Même chose pour la nouvelle carte bancaire, qu’il a fait immédiatement bloquer. De nombreuses plaintes ont été déposées à l’encontre du Lyonnais, en vain.

Lors de son audience, le prévenu expliquera "avoir pété un câble total" parce qu’il était "amoureux de cette femme". Pour le blocage des cartes bancaires, il se justifiera en disant "avoir été empêché de rentrer dans le domicile par l’une des filles".

Les 14 condamnations à son actif collectées de partout en France, auraient fait pencher la balance lors de la prise de décision au tribunal.

Ayant déjà été condamné à 4 ans de prison dont 18 mois de sursis probatoire pendant 3 ans et écroué, le mis en cause a cette fois-ci écopé de 4 ans de prison dont 30 mois ferme.