Lyon : tout savoir sur le recensement qui débute ce jeudi

L’enquête de recensement débutera ce jeudi et pour une durée de 3 semaines, soit jusqu’au 19 février pour les communes de moins de 10 000 habitants et se terminera le 26 février prochain pour les communes de 10 000 habitants et plus.

La collecte établie par les services de l’INSEE (l’Institut national de la statistique et des études économiques) qui organise et contrôle les opérations de collecte agit en partenariat avec la commune qui prépare et réalise la collecte.

Des agents recenseurs se rendront donc dès ce jeudi entre Rhône et Saône muni de leur carte officielle. Chaque habitant recevra alors un questionnaire papier ou un identifiant pour s’enregistrer en ligne.

Pour les maisons individuelles, la notice sera directement remise aux habitants par les boîtes aux lettres.

Les autres logements comme les appartements, recevront une notice de connexion internet qui leur sera distribuée devant la porte, sans entrer dans le logement afin de respecter les gestes barrière. Si l’habitant ne peut pas utiliser internet, l’agent lui fournira alors le format papier.En raison de l’épidémie de Covid 19, l’INSEE encourage fortement les réponses par internet afin de privilégier une méthode "100% sans contact".

Pour rappel, l’enquête de recensement de la population "établir les mouvements de population officielle et d’actualiser les infos sociodémographiques sur les échelons géographiques". De plus, cette enquête aide l'État à "définir les politiques publiques" pour attribuer un budget aux communes.

Ces données prélevées permettent ensuite d’ouvrir des commerces, développer des moyens de transport, ou encore construire des logements. Le recensement s’appuie sur la connaissance de critères tels que l’âge, la profession, ou les conditions de logements de chaque commune, et aide ainsi les professionnels à mieux connaître leur marché et leur client. Pour les personnes ayant plusieurs résidences, ils devront se recenser dans leur logement principal.

Le recensement est surtout complètement gratuit et les données personnelles ne seront pas conservées dans les bases de données.

Pour rappel, l’INSEE recensait à Lyon pour l’année 2019, 529 570 habitants pour les 9 arrondissements. Le Rhône faisant partie des 11 départements de la métropole française les plus dynamiques démographiquement.

J.N.