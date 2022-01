Renaud Payre : "L'enjeu pour Christiane Taubira et la présidentielle, c'est la jeunesse"

Samedi, Renaud Payre a pris la parole avant Christiane Taubira à la Croix-Rousse à l'occasion de son discours de candidature à la présidentielle 2022. Pour le vice-président de la Métropole de Lyon, il était "important de pouvoir l'accueillir" dans la capitale des Gaules, avec ce "clin d'oeil à l'histoire de notre ville" à travers les Canuts.

Ce soutien part d'un constat : "Est-ce que la gauche et l'écologie arrivent à faire entendre une voix face à des discours et des actes qui montent les Français les uns contre les autres ? La réponse est non", selon Renaud Payre.

Pour lui, la clé réside dans la jeunesse. ""L'élection, nous la ferons nous", disent les jeunes. Et il faut l'entendre".

"La transition écologique, on y arrivera que si on accompagne les plus modestes", poursuit-il.

En charge du Logement et de l'Habitat à la Métropole, il espère pouvoir conseiller Christiane Taubira sur ce sujet. "Aujourd'hui, 70% de la population est éligible au logement social et il n'y en a pas assez", constate-t-il.

Renaud Payre est également revenu sur le cas de Sciences Po Grenoble où il a étudié. Pour l'ancien directeur de Sciences Po Lyon, la situation est doublement inquiétante : il rejette l'ingérence de Laurent Wauquiez et l'image que renvoie l'institution. "Ce qui m'attriste, c'est que les universitaires n'arrivent plus à parler entre eux alors que cet établissement est d'une immense qualité. Si les collectivités s'en mêlent, ça n'oeuvrera pas à un retour à la normale", indique-t-il.

