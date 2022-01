Un magasin METRO prochainement inauguré à Lyon

Ouvert uniquement aux professionnels, ce nouveau point de vente sera inauguré le 1e février prochain dans le quartier de Gerland.

Après Vaulx-en-Velin et Limonest, METRO investit donc Lyon, et plus précisément le 7e arrondissement puisque le magasin se situe au 40 boulevard de l'Artillerie.

Le site sera d’une surface de 10 000 m, comprenant dans ses murs un magasin de 5600 m², une ferme urbaine et de vastes espaces de bureaux.