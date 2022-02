Un bilan touristique "positif" pour la métropole lyonnaise malgré la crise

"L'année 2021 a été marquée par une saisonnalité au rythme des mesures sanitaires : un premier semestre difficile, une belle reprise dès l'été et le retour du tourisme d'affaires au mois de septembre", expliquent les équipes d'Only Lyon Tourisme dans un communiqué.

Le secteur hôtelier a enregistré, entre janvier et mai 2021, près de 670 000 nuitées dans le Grand Lyon, soit une baisse de 68% par rapport à 2019. Mais ce semestre avait été marqué par le couvre-feu, la restriction des déplacements et la fermeture des restaurants et des lieux culturels.

Les mois de mai et juin ont alors amorcé un redémarrage, confirmé en juillet et mesuré en août. Le secteur des loisirs a ainsi enregistré une hausse de 500 000 visiteurs sur la période, soit une hausse de 50% par rapport à 2020.

Enfin, la fin d'année a été marquée par la reprise du tourisme d'affaires, grâce au SIRHA, au SIDO ou encore à Pollutec. En septembre, le taux d'occupation des hôtels s'approchait des niveaux de 2019.

Concernant la clientèle, les touristes français restent majoritaires. Mais de nombreux touristes espagnols, allemands et belges ont été accueillis à l'office du tourisme.