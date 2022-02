"Je me calmerais à ta place" : ça chauffe entre maires d'arrondissement de Lyon sur la présidentielle

Olivier Berzane et Pierre Oliver - Montage LyonMag

On approche de plus en plus de l'échéance électorale de l'année.













Et forcément, les élus et militants se crispent à l'orée de savoir qui accèdera au second tour de la présidentielle 2022. A Lyon par exemple, ça a virtuellement chauffé entre maires d'arrondissement. Pierre Oliver, maire Les Républicains du 2e arrondissement et orateur de Valérie Pécresse dans la région, relayait sur Twitter une vidéo du compte Malaise TV, reprenant une partie de l'intervention de Christiane Taubira à la Fondation Abbé Pierre. La candidate est moquée sur les réseaux sociaux pour avoir mal préparé son oral, balbutiant après qu'on lui a fait remarquer que sa proposition d'augmenter de 30% le RSA ne permettrait pas aux Français concernés de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. "L'état de la gauche en France", se contentait de commenter Pierre Oliver, par ailleurs patron du groupe LR au conseil municipal. Une raillerie suffisante pour faire dégoupiller Olivier Berzane, maire écologiste du 8e arrondissement. "Vu ce que ta candidate raconte chaque jour comme ineptie, je me calmerais à ta place sur les commentaires concernant la gauche", répliquait sèchement l'ancien directeur d'exploitation des gares SNCF des régions Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté. Actif sur Twitter, Pierre Oliver se prend régulièrement la tête avec ses homologues écologistes comme Valentin Lungenstrass ou Fabien Bagnon. Mais rarement sur ce ton... vue ce que ta candidate raconte chaque jours comme ineptie je me calmerai à ta place sur les commentaires concernant la gauche. — Berzane Olivier (@BerzaneO) February 3, 2022 X