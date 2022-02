Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (12 et 13 février)

Le festival des mondes de l’imaginaire !

Le festival Yggdrasil est de retour à Eurexpo. Pour cette troisième édition qui se déroulera samedi et dimanche de 10h à 18h, les visiteurs pourront découvrir près de 9 univers fantastiques, notamment celui de Harry Potter. Plus de 160 exposants seront présents avec de nombreuses animations au programme comme une forêt de 600m2 bioluminescente, du bodypainting, des troupes de danseurs, des concours de déguisements… De quoi ravir les petits comme les grands ! Entrée à partir de 13 euros (gratuit pour les moins de 7 ans). Toutes les informations pratiques à retrouver ici

Vide-dressing Pépite chez Mill Factory !

La session "shopping seconde main" du week-end se passe dans le Vieux-Lyon. Plus précisément chez Mill Factory ce vendredi de 12h à 18h et ce samedi de 10h à 19h. A découvrir et à saisir : des vêtements, des chaussures et des accessoires à petits prix. Découvrez l’évènement ici

Brocante & Cocooning !

Le Coffee Shop Anahera dans le 7e arrondissement (22 avenue Jean Jaurès) organise son premier dimanche "Brocante & Cocooning" de 14h à 18h. L’occasion d’aller faire de bonnes affaires avec de la déco, de la vaisselle, des bijoux et des vêtements à saisir. Des boissons chaudes et des petites douceurs accompagneront le tout. Toutes les informations sur l’évènement à retrouver ici



Grande vente de fleurs séchées !

La Saint-Valentin approche ! A l’occasion de la fête des amoureux, la Maison Bouture organise une grande vente de fleurs séchées. Le rendez-vous est donné jusqu’à samedi de 10h à 19h au 3 rue Pleney. A saisir : des bouquets, des couronnes et des bottes de fleurs séchées. Vous n’aurez plus d’excuses ! Les informations pratiques ici





Vide-penderie Les Débraillé.e.s !

C’est l’occasion de faire le plein de pièces éthiques ou de seconde main à prix tout doux. Les Débraillé.e.s proposent ce vendredi une vide-penderie de 11h à 19h dans leur nouvelle boutique située au 5 rue Saint-Polycarpe dans le 1er arrondissement. Entrée libre et gratuite. L’évènement est à découvrir ici



Super Dimanche du Mucho Love !

Il y aura de l’amour dans l’air chez Heat Lyon (70 quai Perrache) dans le 2e arrondissement à l’approche de la Saint-Valentin. La halle à manger organise un Super Dimanche sur le thème de l’amour avec un corner coiffure, un blindtest spécial love et d’autres surprises. Le rendez-vous est donné de 18h à 23h30. Le détail ici