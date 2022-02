Présidentielle 2022 : le sénateur LR du Rhône Etienne Blanc appelle les partis à parrainer les candidats à la traîne

Le sénateur LR du Rhône, également conseiller municipal à Lyon, estime que "parce que tous les courants d’opinion doivent être représentés à l’occasion des élections présidentielles, les partis attachés au bon fonctionnement de la démocratie doivent donner leurs 500 signatures aux candidats crédités de plus de 10% d’intention de vote".

Sur les réseaux sociaux, l’ancien bras droit de Laurent Wauquiez à la Région Auvergne-Rhône-Alpes cite ainsi Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

"Museler, faire taire ou mépriser une partie de l’électorat ne serait être un signe de vitalité pour notre démocratie", argumente le parlementaire.

Une position qui rejoint celle de François Bayrou, qui appelait les élus MoDem à faire une réserve de parrainages pour ces candidats à la traîne dans leur quête des 500 signatures.

On comprend aussi qu’Étienne Blanc s’adresse avant tout aux siens, les Républicains, car leur candidate Valérie Pécresse possède déjà plus de 1200 parrainages. Ce qui la place temporairement en tête des signatures, devant Emmanuel Macron et Anne Hidalgo.

Mais alors que le Conseil constitutionnel doit dévoiler ce mardi une nouvelle salve de parrainages validés par ses soins, faut-il s’attendre à découvrir celui d’Etienne Blanc adressé à l’un des trois candidats qu’il cite ce soir ? Sa soudaine prise de parole à ce sujet permettrait en tout cas de le justifier auprès de ses pairs si c’était le cas.

Car l'ancien maire de Divonne-les-Bains entretient depuis plusieurs mois le flou autour de la personne qu'il soutiendra en avril prochain. Il fut l'un des premiers à Lyon à indiquer que la droite devrait s'emparer des idées d'Eric Zemmour et n'a depuis jamais clarifié les choses. Courtisé par Reconquête, Etienne Blanc va-t-il rassurer ou décevoir son camp ?