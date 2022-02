Affaire Fiona : pourvoi en cassation rejeté, Cécile Bourgeon définitivement condamnée à Lyon

La Cour de cassation a rejeté ce mercredi le pourvoi de Cécile Bourgeon. La juridiction avait été saisie par la mère de la fillette, condamnée par la cour d'appel de Lyon à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son enfant.

"Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi", a indiqué la chambre criminelle de la plus haute juridiction judiciaire française pour justifier sa décision.

Le rejet de ce pourvoi met donc un terme à la procédure judiciaire. Cécile Bourgeon, actuellement incarcérée à la prison de Lyon-Corbas, est définitivement condamnée à 20 ans de prison pour les coups mortels portés à sa fille, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Son compagnon de l'époque, Berkane Makhlouf, avait lui écopé de 19 ans de prison.

Cécile Bourgeon pourrait déposer dans les mois qui viennent une demande d'aménagement de peine.

Elle n'en a toutefois pas encore terminé avec la justice française. Début février, elle était placée sous le statut de témoin assisté dans une autre affaire concernant des violences sur la sœur de Fiona. En 2013, date de disparition de Fiona, le père des deux soeurs avait constaté des hématomes sur la plus jeune, alors âgée d’un an et demi. Il avait porté plainte contre Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, ouvrant ainsi une information judiciaire pour "violences volontaires par ascendant sur mineur de 15 ans".