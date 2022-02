Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (19 et 20 février)

Vide atelier couture !

Alory vide ses placards créatifs et se sépare de nombreux tissus et de mercerie de qualité pour faire un peu de place dans son atelier. A saisir à l’occasion de ce vide atelier : des rouleaux de tissus, des petites et des grandes chutes. Ce sera également l’occasion de tester l’upcycling en donnant une seconde vie à des tissus non utilisés. Pensez à prendre des sacs. Le rendez-vous est donné ce samedi de 10h30 à 19h à l’Atelier des Nouveaux Designs (49 rue Smith) dans le 2e arrondissement. Toutes les informations à retrouver ici





Vide-dressing solidaire pour l’association Sans Croquettes Fixes !

Le rendez-vous est donné au Grand Café de la Préfecture dans le 3earrondissement ce samedi de 14h à 18h. L’association Sans Croquettes Fixes organise son nouveau vide-dressing solidaire. Toutes les pièces seront proposées au prix unique de 2 euros. Un carré "premium" sera également à découvrir avec des pièces plus haut de gamme. L’occasion de se faire plaisir en faisant plaisir. Toutes les informations pratiques à retrouver ici





Escape Game "Les énigmes de l’Hôtel Dieu" !

Un escape game en extérieur est proposé ce samedi de 14h30 à 18h au cœur du Grand Hôtel Dieu de Lyon dans le 2e arrondissement. "Munis de votre smartphone, vous partirez trouver les indices, débloquer des mécanismes et cela vous permettra de résoudre "les énigmes de l'Hotel Dieu". De nombreuses surprises jalonneront vos recherches durant toute l'expérience", expliquent les organisateurs qui promettent de belles choses à découvrir. Les baskets sont indispensables. Pas besoin de pass sanitaire. Les informations ici

Découvrir l’exposition choc "Hyper Réalisme" !

Elle ne cesse de faire parler d’elle. C'est l’évènement à ne pas rater à la Sucrière. "Hyper Réalisme, ceci n'est pas un corps" est actuellement visible dans le 2e arrondissement de Lyon.

Elle propose une quarantaine d'œuvres présentant "le vaste champ des possibles exploré par les artistes hyperréalistes". Les répliques humaines sont évidemment les plus bluffantes, elles ne sont pourtant faites que de résine ! A découvrir jusqu’au 6 juin ! Un pass vaccinal valide est demandé pour parcourir l'exposition. Le prix d'entrée est fixé à 15 euros.



Les sports d’hiver à Saint Genis 2 !

Et si vous profitiez des pistes loin de la foule ? C’est l’idée des animations autour des sports d’hiver prévues jusqu’à samedi au centre commercial Saint Genis 2. Une piste de ski de fond ou encore un baby Snow Park seront à découvrir. Des animateurs seront présents de 11h à 14h et de 15h à 18h pour accompagner les enfants lors de leur virée sur glace. Animations gratuites. Les informations pratiques à retrouver ici





Le Salon Passion Minéraux à Ecully !

Minéraux, fossiles, coquillages, gemmes ou encore bijoux seront à découvrir samedi et dimanche de 9h30 à 19h à l’Espace Ecully (3 rue Jean Rigaud). Près de 50 exposants français et européens seront présents à l’occasion du Salon Passion Minéraux. Entrée : 2 euros par adulte. Les informations pratiques à retrouver ici





"Une salade, César ?", derniers jours de l’exposition de Lugdunum

Que mangeaient les Romains, que buvaient-ils, où faisaient-ils leurs provisions ? Tel était l’objectif de l’exposition "Une salade, César ?" proposée par le musée Lugdunum depuis plusieurs mois. Les habitudes alimentaires des Romains au milieu d’objets historiques retrouvés lors de fouilles archéologiques étaient à découvrir. L’exposition touche à sa fin ce samedi. Les informations pratiques sont à retrouver ici