Musée des Confluences : le public est invité à choisir le remplaçant du loup !

Le loup du musée des Confluences, actuellement présenté dans l’exposition “Espèces, la maille du vivant”, rejoindra l’exposition temporaire “Magique” en avril. Et pour choisir son successeur, le musée a mis en place un système de votes par un sondage en ligne, ou directement devant le loup de l’exposition au musée par un QR code. Le public a jusqu’au dimanche 6 mars pour faire son choix parmi trois espèces de la réserve du musée des Confluences.

Voici les candidats présentés par le musée : “l’hyène rayée, une espèce en voie de disparition mal aimée et pourtant si utile, le glouton ou carcajou en québécois, l’animal le plus féroce du Grand Nord, une espèce menacée, et enfin le capybara, un rongeur de la taille d’un mouton.” L’un de ces trois animaux conservés pourra rejoindre les espèces disparues de l’exposition permanente.