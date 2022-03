Ma Région & Moi : bonne gestion et investissements pour "accompagner le développement économique et maintenir l’activité"

Pour ce deuxième épisode de Ma Région & Moi, Nicolas Daragon, vice-président chargé des Finances, de l’Administration générale et des Ressources humaines, est revenu sur la réputation de "Région la mieux gérée de France". Le 10 décembre dernier, l’agence de notation Standard & Poor’s confirmait la notation AA d’Auvergne-Rhône-Alpes, malgré la crise sanitaire.

"En réduisant les dépenses de fonctionnement, nous avons économisé plus de 300 millions d’euros", se félicite Nicolas Daragon. Et c’est "parce que nous avons des dépenses récurrentes moins importantes" que la Région peut investir plus solidement qu’avant. "Lorsque nous sommes arrivés en 2015, les deux Régions fusionnées investissaient 716 millions d’euros par an. En 2021, nous aurons investi plus d’1,4 milliard. Et en 2022, nous avons programmé 1,45 milliard d’euros d’investissements", poursuit le vice-président de la collectivité qui prône "une Région très présente aux côtés des communes et des entrepreneurs pour aider au redémarrage de l’économie après la crise sanitaire qui a ralenti la France entière".

Le maire de Valence peut ainsi aider de nombreux secteurs comme l’agriculture ou son ancienne délégation, le tourisme. Avec la montagne "car 70% du PIB régional du tourisme y est réactualisé. Nous souhaitons préserver les ressources en neige, l’hébergement". Sur la santé, la sécurité, la Région est également au chevet des villes et collectivités qui le souhaitent.

Didier Gillet, maire de Montbrun-les-Bains, est le second invité de cet épisode de Ma Région & Moi. Sa commune thermale de la Drôme fait partie des villages remarquables d’Auvergne-Rhône-Alpes. Et sa commune a un grand projet. "Elle nous a présenté un projet d’investissement important, porté par un opérateur privé, raconte Nicolas Daragon. Sur 5 millions d’euros, la Région a pris l’engagement de prendre en charge 1,5 million d’euros pour que le nombre de thermalistes augmente".

Dans le détail, Didier Gillet explique qu’un million d’euros sera "consacré à un espace bien-être" et que les 500 000 euros permettront d’aménager "la structure du village. On a des carences pour accueillir beaucoup plus de curistes : parkings, infrastructures de circulation…"

"La Région est présente partout, pour tout le monde, pour accompagner le développement économique et maintenir l’activité. (…) Les maires nous le disent au quotidien, ils retrouvent l’efficacité de la politique publique dans leur territoire", résume Nicolas Daragon. "Sans l’aide de la Région, nous ne pourrions pas faire ces travaux", reconnaît le maire de Montbrun-les-Bains.

