Malgré la fin annoncée du pass vaccinal, les anti-pass manifestent ce samedi à Lyon

Ce samedi, le cortège citoyen “Lyon pour la Liberté” va arpenter une nouvelle fois les rues de la Capitale des Gaules. Le départ de la manifestation est prévu à 14h, au niveau du métro Jean Macé.

Le collectif appelle “à rester vigilant des nouvelles manipulations médiatiques et actif pour défendre la démocratie et les droits du peuple souverain.” La levée du pass vaccinal ne fait en aucun cas reculer les organisateurs pour une nouvelle manifestation contre “l’identité numérique et l’apartheid sanitaire, précise Lyon pour la Liberté. La vaccination des enfants, ses effets secondaires” sont aussi pointés du doigt.

Mais en ces temps de campagne présidentielle, ce ne sont pas les seules dénonciations de la manifestation : le collectif demande le respect de la démocratie et le maintien des élections. De plus, les contestataires veulent "stopper le coup d’Etat en marche”, et mettre fin “aux dérives totalitaires” d’Emmanuel Macron.

Lyon pour la Liberté souhaite enfin faire cesser l’état d’urgence, la corruption des Big Pharma, la réduction du niveau de vie et du "Grand Reset”.

L’avant-dernière manifestation à Lyon avait réuni plus de 2000 personnes d’après les organisateurs, contre 650 selon la préfecture du Rhône.