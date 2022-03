Projet d'allotissement : une nouvelle journée noire dans les transports à Lyon ce jeudi ?

Comme en février, une intersyndicale veut dénoncer ce jeudi le projet d'allotissement qui pourrait mener à la scission de la gestion des métros, bus et tramways. Pour rappel, la délégation de service public qui lie le Sytral à Keolis expire mi-2024. Le marché lyonnais pourrait donc être ensuite découpé en lots pour permettre à plus d'entreprises de candidater. D’où l’inquiétude de salaires ou de régimes différents.

Ainsi, et comme déjà en février où 70% des conducteurs avaient débrayé, les métros, tramways et bus pourraient être fortement impactés par la grève lancée par l’UGICT CGT, la CGT et le SNTU CFDT. Dans un communiqué, les syndicalistes réclament notamment la fin "des logiques marchandes' pour les transports collectifs.

Un rassemblement est d’ores et déjà prévu jeudi dès 12h30 devant le siège du Sytral à la gare de la Part-Dieu.