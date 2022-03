Lyon : condamné à 9 mois de prison pour avoir volontairement incendié sa voiture

Vers 7h du matin, deux indisvidus étaient interpellés par les forces de l’ordre à proximité d’un véhicule incendié, au niveau de la rue Raoul Servant, dans le 7e arrondissement de Lyon.

L’une des deux personnes, âgée de 25 ans, avait eu un accident quelques instants auparavant, et avait percuté un véhicule stationné dans la rue. L’homme avait alors déplacé sa voiture accidentée, avant d’être rejoint plus tard par son frère, un trentenaire. Le plus jeune d’entre eux a mis le feu au véhicule accidenté sur la voie publique.

Les deux frères ont nié les faits malgré les éléments recueillis à leur encontre, avec les investigations menées et les déclarations des témoins. Ils ont été présentés au Parquet ce mardi. Le conducteur de 25 ans a été jugé en comparution immédiate et condamné à 9 mois d’emprisonnement, 300 euros d’amende, tout en étant placé sous mandat de dépôt. Son frère a lui été condamné à des jours-amendes et relaxé pour les dégradations.