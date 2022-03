Près de Lyon : sept sapeurs-pompiers du SDMIS partent au secours des victimes ukrainiennes de la guerre

C’est l’une des initiatives de CASC Appui, la branche humanitaire des sapeurs-pompiers de Lyon et du Rhône. Ce vendredi, deux ambulances et un véhicule de transport de la caserne de Saint-Priest ont pris la route pour un voyage de 30 heures. Leur but : atteindre la Moldavie afin de porter secours à la frontière aux victimes et réfugiés de la guerre en Ukraine.

Sept sapeurs-pompiers du SDMIS, dont trois sauveteurs secouristes, deux médecins et un infirmier vont mener à bien les deux objectifs de cette mission humanitaire. Cette équipe est pilotée par le Colonel Vincent Guillot, Président du CASC.

“On va en premier lieu acheminer des médicaments fournis par l’Association Tulipe, pour les personnes qui souffrent de pathologies chroniques comme le diabète, mais aussi porter secours aux blessés et aux victimes ukrainiennes de la guerre,” explique Antonin Mallet, l’infirmier de la brigade. Pour le sapeur-pompier professionnel, il n’y a pas de place pour le doute : “On a l’habitude de s’adapter. Donc on va faire comme d’habitude,” confie-t-il. L’opération devrait durer une dizaine de jours, et pourrait être prolongée si la situation l’exige.

En effet, CASC Appui intervient régulièrement dans le monde sur les lieux de catastrophes naturelles ou comme dans ce cas-ci, en temps de guerre. Le moindre problème serait synonyme d’un rapatriement des sept personnes.

Ce sont en tout 7 mètres cube de matériel de survie qui seront amenés sur place. Après avoir été amenés à la frontière moldave par Médecins Sans Frontière, les blessés seront pris en charge par ces sapeurs-pompiers professionnels, avant d’être transférés vers les centres de soins ouverts en Moldavie.

La sérigraphie “Véhicule de secours et d’assistance aux victimes” est en train d’être retirée sur trois véhicules de réserve opérationnelle de la caserne de Saint-Priest. Ils seront offerts la semaine prochaine aux pompiers ukrainiens.

N.S.