Lyon : après la fusillade, un point de deal démantelé à la Duchère

Ces deux individus avaient pris la fuite à la vue des policiers, et avaient tenté de se débarrasser d'un sac contenant des produits stupéfiants. Une sacoche qui a été retrouvée et qui contenait 200 grammes de résine de cannabis, 14 grammes d'herbe et 250 euros.

En garde à vue, le suspect de 21 ans a reconnu sa participation "a minima" sur ce point de deal, tandis que son complice a nié les faits.

Le dealer présumé sera présenté au parquet ce jeudi en vue d'un jugement en comparution immédiate. Le mineur de 17 ans est lui présenté à un juge des enfants.

Ces interpellations ont eu lieu deux jours après une fusillade qui a fait quatre blessés dans le quartier. Personne n'a été interpellée dans cette affaire sans doute liée aux trafics de drogue qui agitent le secteur.