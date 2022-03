Fusillades à la Duchère à Lyon : l'idée d'un simulateur de tir pour rapprocher jeunes et policiers fait polémique

Au cœur du quartier de la Duchère, des policiers membres de l’association Raid Aventure Organisation vont organiser une journée destinée "à promouvoir le dialogue, la citoyenneté et les valeurs de la République à travers des activités ludiques, sportives et citoyennes". Concrètement, différents stands, avec des ateliers, seront installés dans un petit village toute la journée, en partenariat avec la municipalité, la direction départementale de la sécurité publique du Rhône et la préfecture.

Au programme, des activités sportives comme du football, du rugby ou de la boxe, mais aussi des démonstrations des tâches quotidiennes des policiers. Le 7 mai, il y a aura donc des initiations aux techniques de maîtrise d’un individu et de self-défense, l’exemple d’un contrôle routier ou encore des démonstrations des premiers gestes de secours. Mais une dernière activité initialement programmée sera finalement annulée, après avoir fait grincer des dents de nombreux fonctionnaires de l’agglomération lyonnaise.

En effet, un simulateur de tir devait être installé à quelques mètres du lieu où des fusillades avaient récemment éclaté à la Duchère. Aucune balle ne devait être tirée pour cette mise en situation, puisqu’il s’agissait plutôt d’un "laser-game gonflable avec des tirs en direction d’un écran", durant lequel les participants devaient viser de fausses cibles.

Mais le message envoyé aux fonctionnaires, directement visés par des rafales d'armes automatiques à l'automne dernier, est terrible.

Contactés, les responsables de l’association Raid Aventure expliquent que l’atelier "était déjà programmé avant les récentes sorties d’armes à feu, qui est par ailleurs un sujet national et non pas propre au seul secteur du 9e arrondissement de Lyon". Le brigadier-chef Gourdin, en charge de l’organisation de l’évènement, ne voyait pas vraiment le problème puisque ce même stand de tir a déjà été installé lors de précédentes opérations dans des cités françaises où des tirs retentissent parfois, comme à Grigny-la-Grande-Borne ou à la Courneuve. "Nous venons sans provocation, l’association est habituée à proposer l’activité dans n’importe quelle situation" déclare le fonctionnaire installé en région parisienne.

Personne n'est fan à Lyon

Pour couper court à toute polémique, Mohamed Chihi, adjoint au maire de Lyon en charge de la Sécurité indiquait qu’il ne mettrait pas en place le simulateur "si cela posait problème". Un point de vue partagé par la DDSP du Rhône. L’animation de tirs est donc définitivement annulée pour la Duchère.

Les participants au "dispositif Prox’", le 7 mai prochain, pourront se rattraper en assistant à un match de football de gala qui devrait se tenir sur la pelouse du stade de Lyon - La Duchère. Selon nos informations, des anciennes gloires de l’Olympique Lyonnais devraient y participer, comme Sonny Anderson. Ces ex-joueurs pros vont affronter une équipe composée de policiers volontaires.

L’association Raid Aventure a aussi prévu de se rendre à Vaulx-en-Velin, Pierre-Bénite, Vénissieux, Villeurbanne et enfin Rillieux-la-Pape.

J.D.