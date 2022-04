Près de Lyon : la finale du concours d’Eloquence du bégaiement ce samedi à Ecully

L’éloquence du bégaiement est le premier concours d’éloquence réservé aux personnes qui bégaient et qui se déroule pour la première fois à Lyon.

Ce samedi, de 14h à 18h aura lieu la finale du concours d’Eloquence du bégaiement à l’EM Lyon, dans la commune d’Ecully. C’est plus précisément dans l’amphithéâtre Julie-Victoire Daubié que s’affronteront les six finalistes, dont la formation s’est étendue sur six semaines. Au-delà de l’art oratoire, l’Eloquence du bégaiement est le 2e plus grand évènement autour du handicap en France après le Téléthon.

Ce concours a pour ambition de prouver que chacun peut prendre la parole, exprimer ses idées quelle que soit sa façon de s’exprimer. "L’éloquence du bégaiement est une expérience humaine de dépassement et d'acceptation de soi", a expliqué un étudiant de troisième année de l’EM Lyon.

Les trois premières éditions qui ont eu lieu à Paris en 2019, 2020 et 2021 ont rassemblé près de 900 personnes au théâtre Bobino lors de la finale.

Cette édition lyonnaise ne sera accessible qu'à 500 personnes. Pour réserver sa place, il suffit de se rendre sur le site.

En France, ce serait environ 1% de la population qui serait bègue, soit plus de 600 000 personnes.