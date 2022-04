Lyon : manifestation "contre Macron" place Bellecour ce samedi

Ce samedi, le collectif citoyen "Lyon pour la Liberté" organise une manifestation "contre Macron, et sa dictature en marche".

Le cortège partira à 14h de la place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon.

L’organisation dénonce "5 ans de Macron, 5 ans de dictature" et appel à manifester "contre la hausse des prix", "pour l’abrogation du pass vaccinal et sanitaire", pour "la fin de l’état d’urgence", "pour la réintégration immédiate des suspendus", contre "les manipulations médiatiques", et enfin contre "le vaccin obligatoire".

"Nous défendons la liberté, la santé, la démocratie et les droits du peuple souverain", a expliqué le collectif dans son communiqué de presse.