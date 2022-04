Présidentielle : le député écologiste du Rhône Hubert Julien-Laferrière appelle à faire barrage au RN

A 20h, le candidat EELV Yannick Jadot était annoncé sous la barre des 5%. Hubert Julien-Laferrière a appelé à "faire barrage au Rassemblement National" dans un communiqué de presse. Le député Génération Ecologie du Rhône évoque "une déception".

"Le score de Yannick Jadot montre que nous n’avons pas su incarner l’alternative attendue par nombre de Françaises et Français. Il nous faudra rapidement en tirer les conséquences. Mais d’abord et avant tout, l’urgence est de prendre la mesure du danger qui guette notre pays. Nous ne cesserons de l’affirmer : l’extrême-droite est dangereuse pour notre société et nous devons tout mettre en œuvre pour que Marine Le Pen n’accède pas à la tête de l’Etat".

"Le combat politique pour une planète vivable pour nos enfants continue : la lutte contre le réchauffement climatique et pour la préservation du vivant reste notre priorité. C’est avec cette volonté chevillée au corps que nous nous lèverons demain", a poursuivi Hubert Julien-Laferrière.