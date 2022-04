Présidentielle : à Villeurbanne, Jean-Luc Mélenchon met un boulevard à Emmanuel Macron

Et ce dimanche, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, elle a offert une large majorité à Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de l'Union Populaire a remporté 37,88% des voix, contre 25,83% pour Emmanuel Macron.

Marine Le Pen, 3e, obtient 11,75% des suffrages.

Suivent Eric Zemmour (6,97%), Yannick Jadot (6,33%), Valérie Pécresse (3,18%), Anne Hidalgo (2,16%), Fabien Roussel (1,91%), Jean Lassalle (1,52%), Nicolas Dupont-Aignan (1,32%), Philippe Poutou (0,73%) et Nathalie Arthaud (0,42%).

Coup dur pour le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael, qui était l'un des porte-parole nationaux d'Anne Hidalgo. Sa candidate fait un piètre score, et est largement dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Les insoumis et les écologistes forment justement la majorité du maire socialiste. Les retrouvailles risquent d'être glaciales au conseil municipal.