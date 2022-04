Les HCL annoncent le décès du professeur René Mornex

Médecin, chercheur et universitaire, René Mornex était un endocrinologue éminent dont les mérites ont été mondialement reconnus. Il fut un pionnier de l'endocrinologie et plus particulièrement de la neuroendocrinologie. Il a consacré toute sa carrière à la recherche clinique dans ce domaine. De plus, il a également créé un centre en nutrition humaine internationalement reconnu à l'hôpital Edouard-Herriot.

Directeur de l’unité de recherche Inserm de physiopathologie endocrinienne pendant 15 ans, il a mis au point les outils d'investigation indispensables à une recherche de pointe. Ses principaux travaux ont notamment permis de grandes avancées dans les méthodes de dosage biologiques de l'adrénaline et de la noradrénaline urinaires, et ceux de la TSH, hormone de la glande thyroïde.

Il était aussi un spécialiste mondialement reconnu du phéochromocytome et de la maladie de Basedow. René Mornex a été le premier à décrire un cas d'agénésie des cellules testiculaires de Leydig. Doyen à la faculté de médecine de Lyon-Est pendant dix ans, il a ensuite été président de la coordination des quatre facultés de médecine de Lyon pendant cinq ans.

"Doyen honoraire de la faculté de médecine de Lyon et pionnier de l'endocrinologie, René Mornex était un professeur reconnu internationalement. Ses recherches ont permis des avancées considérables dans cette spécialité, alors assez méconnue. Il a contribué à faire de Lyon un haut lieu de savoir et de transmission. Il est également l’un de mes prédécesseurs et je comprends, comme lui, l’attachement qui le liait aux HCL. J’ai une pensée émue pour sa famille", a réagi Grégory Doucet, le président du conseil de surveillance des HCL et Maire de Lyon.