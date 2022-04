Challenge Cup : le LOU Rugby "a de l’énergie à revendre" face à Worcester

Après la lourde défaite à domicile contre Toulon (10-43) et un stage de cohésion à Vichy la semaine précédente, le LOU Rugby retrouve la compétition européenne. "C’est un match vraiment important pour la fin de saison et on doit se racheter de notre dernier match à domicile. On n’a pas l’habitude de perdre donc on se doit de réagir en tant qu’équipe et pour nos supporters", déclare fermement Pierre Mignoni, l’entraîneur des rouge et noir.

Le LOU Rugby entame une période décisive rythmée par un enchaînement de matches décisifs. "On est là où on voulait être donc c’est le bon moment pour nous de prendre du plaisir. On gagne, ça continue, on perd, c’est terminé, on le sait. On le prend avec beaucoup d’excitation", explique Pierre Mignoni qui regarde vers le futur déterminé. En cas de victoire, c’est un accès direct aux quarts de finale et une réception à domicile qui attend nos Lyonnais.

L’équipe a profité de deux semaines de répit dans les compétitions et vise la performance vendredi soir. "Physiquement, on se sent bien, l’équipe est en forme" se rassure le deuxième ligne Félix Lambey.

Si les Lyonnais se classent premiers de leur phase de poule et sont loin devant les Anglais dixièmes et derniers qualifiés, ils restent tout de même sur leurs gardes. "Quand on joue une équipe anglaise, ce n’est jamais un match facile. Worcester est une équipe très physique avec quelques individualités qui peuvent faire la différence donc on s’attend à un match de phase finale très difficile", confie l’entraîneur.

"Les équipes anglaises sont très précises avec des grosses défenses. Il faudra être patient, construire le match et ne pas faire n’importe quoi", assure Félix Lambey. "On est préparés, on sait à quoi s’attendre", poursuit-t-il confiant.

Fidèle à lui-même, le jeu en Challenge Cup est très rythmé. Une intensité qui a, jusqu’ici, sourit au LOU Rugby. "La coupe d’Europe, c’est un jeu qui nous convient avec beaucoup de rythme et on a besoin de ça pour se remettre la tête à l’endroit. Ça montrera le caractère de notre équipe" affirme le capitaine et demi de mêlée Baptiste Couilloud.

C’est avec de fortes ambitions et des choses à prouver que les Lyonnais appréhendent la rencontre de vendredi. "On est revanchard et on a de l’énergie à revendre. On a tous à cœur d’aller de l’avant et de montrer un autre visage qu’il y a deux semaines" conclut le capitaine qui n’imagine pas une autre issue que la victoire.

Coup d’envoi vendredi à 21h au Matmut Stadium de Gerland.

A.B.