Lyon : un lycéen privé de compétition internationale interpelle Emmanuel Macron

Scolarisé en classe de 1ère dans l’école diagonale, un lycée privé hors contrat à Lyon destiné aux artistes et aux sportifs, Mathis ne peut pas s’inscrire à la gymnasiade. "Monsieur le Président, le rectorat de Lyon, votre administration m’interdit de participer à la grande échéance mondiale de la gymnasiade 2022" dénonce Mathis dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de l’association « Créer son école ». La compétition se déroulera en Normandie et rassemblera 5 000 lycéens de 80 pays.

Il est champion de France de taekwondo depuis 2018 et son parcours sportif est admirable. Il se place 5e au championnat d’Europe, 6e mondial en -48kg et se classe sur le podium de multiples compétitions internationales. C’est grâce aux aménagements de l’école diagonale que Mathis a pu mêler, dans la réussite, sport et scolarité. "Un système de rattrapages permet aux étudiants de participer à des compétitions sans être pénalisés sur le plan scolaire" déclare Laure Gruer, la directrice de l’établissement, au quotidien national. L’inscription à la gymnasiade nécessite une affiliation à l’UNSS inaccessible en tant qu’élève d’école privée hors-contrat.

Le rectorat, contacté par le Figaro, affirme que "cette décision ne relève pas de l’académie de Lyon mais de la mise en œuvre d’une réglementation nationale."