Lyon : les tortues de Floride sont de retour au Parc de la Tête d’Or

Après des mois d’hibernation les tortues de Floride sortent le bout de leur nez au parc de la Tête d’or. Dans un bassin consacré à cette espèce, il est désormais possible pour les visiteurs du parc de les observer. Entre les cygnes ou les canards, près de 1 000 tortues se sont installées.

Leurs particularités : un trait jaune ou rouge sur les tempes.

Entre les années 80 et 90 les tortues de Floride devenaient à la mode. En effet, de petite taille à la naissance et avec une facilité pour l’entretenir, c’était un cadeau idéal. Cependant, les propriétaires au bout de quelque temps se sont rendu compte que c’était un cadeau un peu empoisonné. Il est vrai que cette espèce grandie très vite et peut atteindre plusieurs kilos et ainsi mesurer une trentaine de centimètres à l’âge adulte. De plus, elle peut vivre une dizaine d’années. Elle peut également s’adapter à tout écosystème et se reproduit très facilement. Pour lutter contre la prolifération en milieu naturel, la tortue de Floride a été classé comme une espèce invasive. C’est pourquoi, en 1997, la vente de ces tortues a été interdite en France.

Près de 3 000 tortues, depuis 20016, ont été recueillis par ce centre de récupération du parc de la Tête d’or. Pour donner sa tortue de Floride, il suffit de remplir un certificat de cession et de déposer l’animal à la primaterie. Par la suite, le reptile restera quelques jours en observation avant de rejoindre ses congénères.

Avant que la prochaine hibernation n’arrive, vous avez jusqu’au mois d’octobre pour déposer votre tortue de Floride.