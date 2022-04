Les Hospices Civils de Lyon envoient du matériel de santé et des médicaments en Ukraine

L’acquisition de ce matériel a été réalisée par les Hospices Civils de Lyon grâce au soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui avait débloqué 40 000 € au titre d’un appui médical pour la population ukrainienne.

"Cette aide a permis l’acquisition de matériels et de médicaments qui ont été ou seront envoyés en Pologne. Le contenu de ces envois sera ensuite directement distribué aux services de santé et hôpitaux ukrainiens afin de les aider à faire face à la pénurie dans le domaine médical entrainée par le conflit, notamment pour ce qui concerne les besoins, particulièrement importants et urgents, de matériels et médicaments pédiatriques", précise la Région dans un communiqué.

Ont notamment été envoyés du matériel correspondant à la valise Plan Blanc adulte, des médicaments, des consommables pour la confection de 150 kits brûlure, des kits de suture avec les fils ou encore du matériel d’hémodialyse pédiatrique.