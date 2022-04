Législatives : Philippe Cochet (LR) finalement pas candidat dans la 5e circonscription du Rhône ?

Philippe Cochet, comme d'autres, se demande sérieusement s'il y a un intérêt à partir au casse-pipe. Le maire LR de Caluire-et-Cuire a été investi par les Républicains pour tenter de reconquérir la 5e circonscription du Rhône, où il avait perdu son mandat de député en 2017, à la faveur de Blandine Brocard (LREM devenue depuis MoDem).

Ce lundi matin, dans un communiqué de presse, l'ancien parlementaire rhodanien ne laisse pas vraiment planer le doute sur ses intentions. Il faut dire que la 5e circo comporte des communes comme Saint-Didier-au-mont-d'Or et Saint-Cyr-au-mont-d'Or qui ont massivement voté pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Et d'autres comme Quincieux qui se sont tournées davantage vers Marine Le Pen. Autant dire qu'en tant que membre des Républicains, il peut être difficile d'exister au milieu de tout cela.

"Les décisions qui interviendront dans les jours qui viennent pourraient altérer encore plus la santé de notre démocratie. Les apprentis-sorciers qui n’ont que la prochaine élection en tête feraient bien de réfléchir à cet affaissement de notre République. Dans ce contexte et en conséquence, à l’occasion des élections législatives, il est temps d’élire une nouvelle vague d’élus républicains de terrain qui ont des convictions, qui connaissent bien les problèmes et les attentes des Français. Des élus de proximité qui portent les valeurs qui nous rassemblent et ne trahiront pas le vote de ceux qui leur ont fait confiance. Des élus qui acceptent le jeu de la démocratie : Je gagne ou je perds mais sans tromper les électeurs, sans se moquer de nos concitoyens", écrit Philippe Cochet.

Ce dernier, qui se dit animé par la "gravité" et le "sens des responsabilités", "donne rendez-vous dans les prochains jours pour évoquer l’avenir de la 5e circonscription du Rhône".

S'il venait à se retirer pour conserver sa mairie de Caluire, l'élu LR pourrait pousser pour un remplaçant plus jeune.