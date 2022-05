Lyon : la SACVL annonce une grande rénovation de la barre Sakharov, place forte du deal à la Duchère

Et la barre Sakharov est devenue la place forte du deal sur la colline du 9e arrondissement de Lyon.

Le projet annoncé cette semaine par la SACVL va-t-il changer la donne ? Dans un communiqué, elle précise qu'à la fin de l'année 2022, un grand chantier de rénovation de cette résidence sera lancé pour améliorer la qualité de vie de ses 1500 habitants.

Il faut dire que la barre construite en 1962 dispose d'installations vétustes. Une isolation thermique sera réalisée, avec la création de deux ascenseurs sur façades pour l'accès PMR, ainsi que la création en pied d'immeuble d'un hall d'entrée pour chacune des dix allées. Les sols, peintures, éclairages et contrôles d'accès par badge seront également refaits dans les parties communes.

'L'isolation thermique par l'extérieur associée au remplacement de la baie vitrée du salon de chaque logement, le changement du système de ventilation, l'isolation des combles et des caves ainsi que le raccordement de l'eau chaude sanitaire du bâtiment au réseau de chaleur urbain du quartier (en remplacement des actuels chauffe-eaux électriques) permettront d'atteindre la classe énégertique C- 94KWh (actuellement F - 275KWh). Le confort thermique des logements, été comme hiver, sera

amélioré et les charges diminuées", est-il également annoncé.

La SACVL précise également qu'un nouveau système de vidéoprotection sera installé pour quadriller le parking de la barre Sakharov.

La fin des travaux est espérée pour la fin d'année 2024. Le coût global de l'opération est estimée à 19 millions d'euros.