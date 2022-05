Bron : appel à projet pour une nouvelle brasserie

Lors du conseil municipal d’avril, les élus ont approuvé le cahier des charges pour la rétrocession d’un local adapté à un projet de brasserie-restaurant avec terrasse avec un emplacement au cœur du centre-ville de Bron et avec 180 m2 de surface intérieure et 64 000 euros de prix plancher. L’appel à projet est ouvert jusqu’au 11 juillet 2022.

Le souhait de la municipalité est de trouver un porteur de projet d’une véritable restauration traditionnelle, avec plat du jour, idéalement ouvert les midis et soirs, proposant une offre tout au long de la journée, pour que les habitants puissent y prendre un café le matin avec le journal acheté à la librairie à côté, un verre l’après-midi ou après le travail.

"Les habitants de Bron et des villes voisines sont très demandeurs d’une brasserie en centre-ville, ouverte également le week-end. Notre offre, intéressante du fait de son prix et de son emplacement, devrait attirer plusieurs porteurs de projets. Tant mieux si nous avons l’embarras du choix ! " explique Jérémie Bréaud, Maire de Bron et Conseiller Régional.

Cahier des charges disponible sur : www.ville-bron.fr/actualites/appel-projet-reprise-de-la-brasseriede-lhotel-de-ville