Nonagénaire renversée par une trottinette électrique à Lyon : un chef d'entreprise jugé ce jeudi

Le quinquagénaire circulait à trottinette électrique lorsqu'il avait percuté la vieille dame sur un passage piéton, le 23 juin 2021. La victime âgée de 96 ans avait été grièvement blessée et se trouve aujourd'hui tétraplégique, uniquement capable de réaliser des micromouvements.

Le conducteur de la trottinette, choqué par l'accident, avait été interpellé juste après les faits.

Il est jugé ce jeudi à Lyon dans le cadre d'une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité pour blessures involontaires ayant entraîné une Incapacité totale de Travail (ITT) de plus de 3 mois. Il avait grillé un feu rouge mais cela n'a pas été retenu comme une circonstance aggravante.

Il encourt une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 d'amendes. Le prévenu pourrait également être condamné à indemniser sa victime. Le montant pourrait alors atteindre plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros.

Les filles de la victime avaient écrit au maire de Lyon et au ministère des Transports pour faire bouger les choses concernant la pratique de la trottinette en ville. Et notamment pour sécuriser ce fameux carrefour de la rue de la Barre où les piétons, les modes doux et les voitures ne respectent guère les règles depuis des décennies. Aucune réponse ne leur a été apportée jusqu'à présent.

La moyenne à Lyon de blessés à cause d'accidents liés aux trottinettes serait de 5 par jour !