Près de Lyon : une jeune fille de 18 ans grièvement blessée dans une collision entre une trottinette et une voiture

Une collision entre une trottinette et une voiture a eu lieu au croisement de l’avenue Professeur-Fleming et du chemin de Gizard. La conductrice de la trottinette, une jeune fille de 18 ans, a été grièvement blessée. Selon le Progrès, elle ne portait pas de casque et souffre d’un traumatisme crânien. La victime a été transportée à l’hôpital Lyon Sud dans un état grave.

On ignore pour le moment les circonstances de l’accident.