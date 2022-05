L’insécurité à Lyon au coeur d’un reportage de la ZDF, la "France 2" de l’Allemagne

L’insécurité est l’une des principales préoccupations des habitants de la capitale des Gaules. Et il y a un endroit qui symbolise tout ce mal-être lyonnais qui inquiète de plus en plus : la place Gabriel-Péri dans le quartier de la Guillotière.

C’est justement cette place qu’a choisie la grande chaîne de télévision allemande ZDF (‘Zweites Deutsches Fernsehen’, littéralement ‘Deuxième chaîne de télévision allemande’) pour illustrer un reportage sur l’insécurité diffusée début avril dans l’émission ‘Heute in Europa’ (‘Aujourd’hui en Europe’).

Ce reportage de deux minutes s’ouvre directement sur des policiers en action place du Pont. Des fonctionnaires du Groupe d’Opération Mobile (GOM) de la police municipale découvrent, en direct, un couteau improvisé caché derrière un tuyau de descente de gouttière.

"Une découverte classique", explique un agent aux journalistes allemands. "Il y a toujours des armes à portée de main qui appartiennent aux voleurs qui zonent ici", poursuit-il, le couteau à la main.

Le reportage se poursuit : "Depuis quelques mois, la police a considérablement augmenté sa présence, notamment depuis les récents combats de rue, la recrudescence des dealers et une fusillade qui a fait un blessé grave".

L’équipe de la grande chaîne de télévision allemande est ensuite accueillie par Nathalie Balmat, habitante du quartier et présidente de l’association "La Guillotière en Colère". Elle explique que malgré la présence policière, la situation est toujours infernale.

Le journaliste allemand évoque la présence "de nombreux immigrants illégaux venus du Maghreb" sur la place Gabriel-Péri. Ensuite, deux jeunes femmes sont interrogées. Elles témoignent de leurs difficultés à traverser le quartier sans être importunées par des harceleurs de rue. Ces propos sont même illustrés en direct puisqu’on entend un homme crier malgré la présence de la caméra.

La séquence sur Lyon se termine ainsi. La ZDF précise que la ville fait partie des nombreuses grandes agglomérations qui souffrent d’insécurité, ce qui en fait un sujet majeur dans la campagne présidentielle.

Si très souvent les médias étrangers parlent de Lyon pour sa richesse historique, culturelle et gastronomique, il peut arriver que les problèmes de la capitale des Gaules fassent la Une. Un reportage bien triste pour le tourisme lyonnais qui, pourtant, connaît un grand rebond depuis la fin de la crise du coronavirus.

Le reportage en Allemand disponible ici.