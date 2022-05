Législatives : lâchée par le PS, Cristina Martineau renonce à maintenir sa candidature dissidente à Villeurbanne

Car le Parti socialiste a rapidement appelé à voter pour Gabriel Amard, le gendre de Jean-Luc Mélenchon parachuté dans la 6e circonscription du Rhône pour les élections législatives et candidat officiel de la NUPES.

Cristina Martineau a longtemps fait planer le doute sur sa volonté de rester candidate en dissidente. Une conférence de presse prévue mardi avait été annulée au dernier moment. Puis la fédération PS de Villeurbanne, ainsi que l'ancienne députée Pascale Crozon annonçaient leur soutien sans concession à Gabriel Amard. Même le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, s'était rangé derrière l'insoumis.

Esseulée, lâchée par ses pairs, Cristina Martineau a du se résoudre ce mercredi à jeter l'éponge.

"Les manoeuvres pour me faire renoncer ne grandissent pas celles et ceux qui les ont conduites. C’est ce genre de pratiques que je combattrai lorsque le moment de la refondation du Parti socialiste viendra", prévient, amère, l'élue villeurbannaise.

"Je déplore le parachutage sur notre circonscription, par le fait du chef, de Gabriel Amard, conseiller régional de l’Isère, nomade de la politique, gendre de Jean-Luc Mélenchon. Ce candidat ne vit pas dans notre ville. Il justifie sa candidature par une présence familiale il y a quatre générations. Mais, en réalité, c’est d’abord à beau-papa qu’il doit son atterrissage à Villeurbanne. Je suis heurtée bien sûr par le sort réservé aux femmes en particulier dans leur existence et représentation politiques et au mépris des engagements locaux. Pourtant, partout dans le monde, des Etats-Unis à l’Afghanistan, le combat pour la cause des femmes demeure d’une grande et terrible actualité", conclut-elle.

Gabriel Amard a donc un boulevard devant lui. Villeurbanne étant acquise à la gauche depuis l'après-guerre, la France Insoumise a de bonnes raisons de croire en une victoire en juin prochain dans la 6e circo.