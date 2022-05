Charles de Lacombe : "Si je suis condamné, je me pourvoirais probablement en cassation"

Charles de Lacombe a annoncé sur Twitter, mercredi dernier, qu’il sera bien jugé en appel le 8 juin prochain suite à sa condamnation pour "détournement et soustraction de biens d’un dépôt public."

Condamné à 500 euros d’amende avec sursis en 2021 pour des faits passés en 2019, le militant d'Alternatiba juge cette décision "inacceptable." "Je ne me considère pas comme un délinquant et je n’ai pas envie que la justice de mon pays me considère comme tel", confie-t-il. D’après lui, il aurait "agi dans l’intérêt général."

"Au titre de la liberté d’expression, [ces actions étaient] pertinentes"

Charles de Lacombe est assez confiant vis-à-vis du jugement : "pragmatiquement, je me dis que je peux obtenir une décision favorable." Il se justifie en affirmant que "la cour de cassation qui a statué sur le sujet a déclaré qu’au titre de la liberté d’expression, ces actions étaient pertinentes."

S’il est relaxé, le militant ne "donnera pas de suite." Mais, à l’inverse, si l’arrêt le condamne, il se pourvoira "probablement en cassation."

Des revendications écologistes et sociales

A travers cet appel, Charles de Lacombe souhaite, une nouvelle fois, réaffirmer ses prises de positions. Il demande que "l’Etat dise la vérité sur la situation et sur le fait que son action n’est pas à la hauteur", qu’il "se mette ensuite au niveau" et, enfin, que "cette action contre le dérèglement climatique se passe dans un esprit de justice sociale."

Outre son procès, il a dans le viseur les prochaines élections législatives où il compte "s’impliquer de différentes façons" à travers, entre autres, des manifestations ou des pétitions.