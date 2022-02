MediaCrash : un film à voir

“Il y a ce que vous voyez, ce que certains souhaitent que vous voyiez, et ce que vous ne voyez pas.”

MediaCrash est sorti mercredi dernier, et j’encourage vivement chacun à aller le voir. C’est un documentaire qui met les pieds dans le plat, de façon très factuelle, sur un sujet absolument crucial pour la France et la démocratie : quelles que soient vos opinions, vous avez intérêt à ce que la presse demeure libre et informe correctement.

Pour illustrer l’hyperconcentration des médias et ses conséquences, le film repasse sur plusieurs affaires politico-médiatiques qui ont secoué le pays au cours des 10 dernières années. La compilation de celles-ci dans l’heure et demie que dure le film est impressionnante, et permet de prendre la mesure de la situation. Et rassurez-vous, il ne s’agit pas d’une sorte de best-of morbide et gratuit : non seulement c’est un excellent fil conducteur pour le documentaire, mais de nouveaux éléments sont en plus apportés sur plusieurs de ces affaires.

Je ne vous fais pas la liste complète des affaires évoquées dans MediaCrash, ce serait du gâchis. Juste une, particulièrement marquante : l’affaire qui oppose le journal Fakir (et son fondateur François Ruffin) aux deux Bernard, Arnault (le milliardaire) et Squarcini (son chef de la sécurité). Impressionnant de revivre en quelques minutes l’ensemble de cette folle histoire, de ses débuts en 2013 à cette improbable séquence de décembre 2021 où LVMH (le groupe de Bernard Arnault) a versé une amende de 10 millions d’euros à la Justice en échange de l’abandon des poursuites.

Outre les grandes affaires de la décennie, MediaCrash évoque aussi des faits actuels pour servir son propos. Sans surprise, la candidature d’Éric Zemmour fait l’objet d’une séquence, au prisme du rôle joué par Vincent Bolloré et son groupe.

Je voudrais préciser un point qui me semble important : le film se veut avant tout un objet journalistique, et à ce titre respecte un certain nombre de règles et de principes. Les documents, images ou enregistrements sont utilisés de façon très brut, sans imposer au spectateur de conclusion ; si vous choisissez d’aller voir MediaCrash, ce sera à vous de décider ce que vous souhaitez comprendre des faits présentés.

La situation de l’information en France est d’une gravité exceptionnelle ; pour espérer régler le problème, il faut commencer par le regarder en face. Donc allez voir MediaCrash si vous le pouvez – et si vous ne trouvez pas de séance, demandez à votre cinéma d’en programmer une !

Charles de Lacombe

Ingénieur, activiste pour la justice sociale et environnementale, affilié à aucun parti politique