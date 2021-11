Les Verts veulent tuer la voiture en ville – et ils ont raison

L’urgence climatique, vous connaissez ? Moi en tout cas, ça me réveille parfois la nuit, parce que j’ai conscience de l’impact que va avoir sur nos vies quotidiennes, en France, à Lyon, le réchauffement brutal de la température moyenne de la Terre. De nombreux facteurs entrent en jeu dans cette crise, et l’automobile en fait incontestablement partie : pour les trajets du quotidien, c’est de très loin le moyen de transport qui émet le plus de gaz à effet de serre.

Comme si ça ne suffisait pas, la voiture pollue et est en grande partie responsable de la détérioration de la qualité de l’air, qui cause en France des dizaines de milliers de décès prématurés chaque année. Les particules fines qui tuent sont bien sûr produites par la combustion du carburant, surtout dans les moteurs diesels, mais aussi par l’usure des pneus et plaquettes de frein ainsi que par la fabrication des véhicules – ce qui fait d’ailleurs que la voiture électrique est loin d’être une solution magique.

En fait, le constat est sans appel : le trafic automobile doit diminuer, et vite. La bonne nouvelle, c’est que les outils pour le faire existent, et qu’à Lyon la volonté politique semble être au rendez-vous ; la mauvaise, c’est que la culture de la voiture est profondément ancrée dans les esprits, et que ses défenseurs les plus acharnés n’hésitent pas user d’une mauvaise foi à faire pâlir Gérard Collomb pour critiquer la moindre décision allant dans le sens d’une ville moins polluante, moins émettrice de gaz à effet de serre, et globalement plus agréable à vivre (après tout, pourquoi essayer de faire mieux alors qu’on peut continuer comme d’habitude ?).

Un argument qui revient souvent : la voiture serait essentielle aux ménages les plus modestes. Or, c’est tout simplement faux ! Les chiffres de l’INSEE montrent au contraire que la possession de voitures est proportionnelle aux revenus (pas étonnant : posséder une voiture coûte cher).

De la même façon, les plus aisés utilisent nettement plus leur (plus grosse) voiture, et sur de plus grandes distances, à la fois sur le trajet domicile-travail et sur l’ensemble de leurs déplacements. Dit autrement : la voiture, c’est plutôt un truc de riches, et c’est assez ironique de voir une droite dont les politiques sont rarement favorables aux plus pauvres subitement les invoquer pour défendre leurs quatre roues.

Ce qui est vrai, en revanche, c’est qu’un certain nombre de personnes n’ont aujourd’hui pas d’autres choix que la voiture : les professionnels, les personnes âgées ou en situation de handicap, les services d’urgence ont besoin de pouvoir se déplacer efficacement. Et justement, la réduction du trafic automobile ne ferait que leur bénéficier : chaque fois qu’un véhicule est retiré de la route au profit des transports en commun, du vélo, de la marche, ou même du covoiturage, c’est de la place gagnée pour les autres. C’est même la seule façon fiable de fluidifier le trafic : l’expérience montre depuis des dizaines d’années qu’ajouter des routes et des files ne fait qu’augmenter le volume d’un trafic toujours plus congestionné.

Je reformule : le principal problème de la circulation, notamment à Lyon, c’est que des gens refusent par habitude, par convention sociale et par égoïsme de laisser leur place sur la chaussée, quand bien même ils auraient tout à y gagner.

Alors oui : il faut réorganiser l’espace urbain, en y réduisant fortement la place de la voiture ; et ce en prenant garde à n’enclaver aucun territoire ni à créer un « droit à polluer » pour les plus aisés en oubliant les nécessaires mesures d’accompagnement. Sur ce sujet, je dis en espérant ne pas le regretter : allez les Verts !

Charles de Lacombe

Ingénieur, activiste pour la justice sociale et climatique, affilié à aucun parti politique