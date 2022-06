Lyon : un nouveau procès après le décrochage du portrait d’Emmanuel Macron

Ce mercredi, le militant du collectif Alternatiba ANV Rhône, Charles de Lacombe, sera jugé en appel à Lyon. Le prévenu devra justifier de son acte réalisé en mairie du 2e arrondissement de Lyon le 24 mai 2019, quand il avait décroché le portrait du Président de la République. "Plus de 151 portraits présidentiels avaient été décrochés dans les mairies" en France affirme Alternatiba. L'objectif était alors de "dénoncer le sabotage climatique et social d'Emmanuel Macron et du gouvernement".

Suite à cette action non violente, le tribunal de grande instance de Lyon condamnait en mars 2021 Charles de Lacombe à 500 euros d'amende avec sursis pour détournement de bien public. Le militant avait fait appel de la décision des juges lyonnais, d’où la tenue d’un nouveau procès ce mercredi.

Un rassemblement est organisé, en soutien à Charles de Lacombe. Le rendez-vous est donné dès midi devant la cour d’appel. Une prise de parole de William Aucant, l'un des 150 citoyens tirés au sort pour participer à la Convention Citoyenne pour le Climat, est notamment prévue.

Les membres d’Alternatiba profitent aussi de cette nouvelle mise en lumière pour tirer le bilan des 14 députés du Rhône, quelques jours avant le premier tour des élections législatives. Les parlementaires seront alors jugés sur leurs votes en faveur du climat.

Des portraits ont été publiés ces derniers jours sur le compte Twitter du collectif pour "expliquer les engagements des élus, leur déni et leur culpabilité. De la ratification du CETA à la reculade sur l'interdiction du glyphosate ou des néonicotinoïdes, en passant par l'approbation des lois liberticides comme la loi sécurité globale, la diminution des APL, sans oublier le saccage du travail de la Convention citoyenne pour le climat".

Le bilan des 14 députés sortants du Rhône sera énoncé devant la cour d’appel du Rhône lors de la manifestation prévue dès midi ce mercredi.