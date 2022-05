Bruno Attal (Reconquête!) : "Les communes de la 14e circonscription ont besoin d’un policier comme moi"

Parachuté par Reconquête dans la 14e circonscription du Rhône, Bruno Attal voulait s'opposer à Taha Bouhafs. Problème : le candidat de la NUPES a été écarté suite aux accusations d'agressions sexuelles portées contre lui. Sans son meilleur ennemi, Bruno Attal regrette-t-il ? "J’ai beaucoup de chance parce que Taha Bouhafs à l’Assemblée nationale, c’est ce qui pouvait arriver de pire à la France", répond le candidat. "Les communes de la 14e circonscription ont besoin d’un policier comme moi qui vient se faire parachuter pour secouer le cocotier", poursuit celui qui multiplie les vidéos sur les réseaux sociaux et les apparitions sur les plateaux TV.

Comme Eric Zemmour, Bruno Attal évoque le grand remplacement. "A Vénissieux, vous n’avez pas l’impression qu’il y a eu un changement de population ?", interroge-t-il.

Mais alors, que dire aux habitants de la 14e circo d'origine étrangère ? "Qu’ils habitent dans le plus beau pays du monde, qui a une histoire millénaire. Qu’ils ne changent pas nos coutumes et traditions. Et je dirai aux Français obligés de partir de Vénissieux qu’il faut stopper l’immigration et tendre la main aux populations en leur disant de vivre à la française. (..) Et puis gardez votre burkini, on n’en veut pas. Je ne vois pas ce qu’il y a de raciste là-dedans".

Bruno Attal réclame le droit de riposte des policiers s’ils ont peur lors d'intervention. Un droit de se défendre qu'il veut également donner aux citoyens. "J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de victimes innocentes qui ne peuvent pas se défendre", analyse-t-il.

Si Taha Bouhafs et Michèle Picard ne sont plus là, Bruno Attal ne manquent pas d'adversaires à tacler : "J’ai travaillé dur. Eux, ce sont des spécialistes de la politique. Le député sortant, je ne sais pas s’il a travaillé un jour dans sa vie".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.