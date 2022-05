Lyon : le "plan nature" se déploie concrètement dans le 7e arrondissement

Après avoir publié il y a quelques semaines le "plan nature" de son mandat, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a fait ce mardi découvrir trois lieux végétalisés : la place du commandant Claude Bulard, une partie de la rue Saint-Michel et la place Hevrin Kahlaf.

Ces trois sites se situent entre la Grande Rue de la Guillotière et la rue de l’Université, dans le 7e arrondissement de Lyon. Secteur prioritaire par sa carence en végétaux. D’ailleurs, 80% des opérations de végétalisation prévues en 2022 vont toucher ces arrondissements carencés.

Le maire de Lyon souhaite « montrer concrètement la mise en place du "plan nature" qui vise à ancrer la nature en ville. Au total, 53 projets sont programmés sur 2022 contre 35 en 2021.

Le déploiement de ce "plan nature" dans le 7e

Après une phase d’élaboration, il s’agit maintenant de "déployer ce plan", explique l’élu. Cela se traduit par des projets de proximité. "Ce ne sont pas des gros projets ni des espaces verts grillagés, c’est de la nature en ville", présente Fanny Dubot, la maire du 7e arrondissement.

L’enjeu du choix du 7e arrondissement est sa localisation dans l’hypercentre : "il fallait penser les espaces par rapport aux piétons, aux usages urbains et au nettoyage", ajoute l’élue.

Débitumer et végétaliser. Ce sont les mots d’ordre pour ces trois projets. "Il faut associer requalification des espaces publics et végétalisation", précise Nicolas Magalon, le directeur de la Direction des espaces verts de Lyon. "Cela se fait à travers la désimperméabilisation des espaces publics, la création d’îlots de fraîcheur avec trois hauteurs de végétaux et le choix des essences", poursuit-il.

Des actions concrètes

L’objectif est "d’enlever du béton et de planter des arbres, à chaque opération." Dans la pratique, sur la place Bulard, l’espace vert central a été élargi, une voie piétonne a été aménagée et des composteurs ont été installés.

La partie de la rue Saint-Michel située devant l’école est, elle, devenue une rue des enfants. Cette végétalisation s’est donc basée sur les demandes des enfants : jeux, nature et animaux. La Ville et la Métropole de Lyon ont alors créé un espace ludique comprenant une allée piétonne, un bac de plantation pour l’école, des jeux, des empreintes d’animaux et des espaces verts.

Enfin, la végétalisation de la place Hevrin Khalaf consiste à transformer un parking en un espace vert.

A noter que tous ces travaux sont le "plus sobres possible avec la réutilisation des bordures déjà existantes" et qu’avec ce "plan nature", "il ne s’agit pas de tout piétoniser, mais de simplement apaiser", conclut le maire de Lyon.

M.N.